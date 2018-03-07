«Лужники» – лучший стадион мира в 2017-м, «Санкт-Петербург Арена» – восьмая

Стадион «Лужники» в Москве был признан лучшим стадионом 2017 по версии StadiumDB.com. Жюри в составе пяти архитекторов оценивало арены по трем параметрам: архитектурная ценность, функциональность и инновации.

Второе место в рейтинге заняла «Ю Арена» во французском Нанте. Замкнул тройку «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, новая арена мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» заняла шестое место, стадион «Зенита» на Крестовском острове – восьмое.

Стадион «Лужники» открылся поле реконструкции к ЧМ-2018 в ноябре 2017 года. Понравилось не всем.

Вместимость обновленной арены – 81 тысяча зрителей.

«Лужники» примут финал ЧМ.

В прошлом году лучшим стадионом была признана «Водафон Арена» в Стамбуле. «Краснодар-Арена» стала второй.

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