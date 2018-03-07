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Василий Березуцкий: «Завершаем с братом выступления за сборную Россию»

Василий Березуцкий: «Завершаем с братом выступления за сборную Россию»
Eurosport

29 мин. назад

Футболисты ЦСКА не поедут на ЧМ-2018.

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие завершили выступления за сборную Россию.

«Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду.

Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора. Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить», – заявил Василий Березуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Василий Березуцкий сыграл 101 матч за сборную России, Алексей в футболке национальной команды выходил 58 раз.
  • Ближайшие товарищеские матчи сборная России проведет с Бразилией и Францией 23 и 27 марта соответственно.

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