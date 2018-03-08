Эксперт The Times по России: игрокам сборной Англии могут что-то подмешать во время ЧМ-2018

Автор и обозреватель The Times Эдвард Лукас показал 80-й уровень экспертизы.

«Эксперт по России Эдвард Лукас заявил, что российские власти вполне могут предпринять атаку на сборную Англии во время чемпионата мира.

Например, они могут подмешать им субстанцию, которая замедлит футболистов во время матчей», – передал слова Лукаса телеведущий Джереми Вайн.

Несколько пользователей твиттера в этом усомнились: «Никому не нужно травить сборную Англии. Она одна из худших участников ЧМ».

«Уверен, сборной Англии не нужна помощь, чтобы провалиться на ЧМ».

Глава спортивного отдела The Times Мартин Зиглер встретил эту теорию заговора дельной мыслью.

«А они могут направить альфа-лучи на Джо Харта, чтобы тот перестал прыгать над мячом? Это было бы полезно».

На групповом этапе ЧМ-2018 Англия сыграет с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме