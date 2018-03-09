The Telegraph: Англия будет отстранена от ЧМ-2022 в случае бойкота ЧМ-2018

Сборной Англии грозит отстранение от ЧМ-2022 в Катаре, если команда бойкотирует ЧМ-2018 в России, передает The Telegraph.

Издание ссылается на регламент, согласно которому все участники-члены ФИФА обязаны сыграть все матчи вплоть до вылета с чемпионата мира. В число возможных санкций для нарушителя входит отстранение от последующих турниров под эгидой ФИФА.

The Telegraph связался с представителями Международной футбольной федерации, но те отказались от комментариев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018, если в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля будет выявлен российский след.

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