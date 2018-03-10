Вышел официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Трек, который будет теперь везде

Американский исполнитель гаитянского происхождения Джейсон Деруло выложил на Youtube официальный гимн предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Композиция под названием «Colors» прозвучит на церемонии открытия чемпионата в «Лужниках» перед стартовым матчем сборной России со командой Саудовской Аравии.

Официальным гимном прошлого чемпионата Мира в Бразилии была песня «We Are The One» в исполнении Pitbull и Дженнифер Лопес.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме