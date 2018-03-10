Getty Images
Вышел официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Трек, который будет теперь везде
Она прозвучит на церемонии открытия перед стартовым матчем сборной России.
Американский исполнитель гаитянского происхождения Джейсон Деруло выложил на Youtube официальный гимн предстоящего чемпионата мира по футболу в России.
Композиция под названием «Colors» прозвучит на церемонии открытия чемпионата в «Лужниках» перед стартовым матчем сборной России со командой Саудовской Аравии.
- Официальным гимном прошлого чемпионата Мира в Бразилии была песня «We Are The One» в исполнении Pitbull и Дженнифер Лопес.
- Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте