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Вышел официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Трек, который будет теперь везде

Вышел официальный гимн чемпионата мира по футболу в России. Трек, который будет теперь везде
Eurosport

3 ч. назад

Она прозвучит на церемонии открытия перед стартовым матчем сборной России.

Американский исполнитель гаитянского происхождения Джейсон Деруло выложил на Youtube официальный гимн предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

Композиция под названием «Colors» прозвучит на церемонии открытия чемпионата в «Лужниках» перед стартовым матчем сборной России со командой Саудовской Аравии.

  • Официальным гимном прошлого чемпионата Мира в Бразилии была песня «We Are The One» в исполнении Pitbull и Дженнифер Лопес.
  • Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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