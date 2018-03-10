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Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Хохлы постоянно кричат о бойкоте ЧМ. У них сборная даже не отобралась»

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Хохлы постоянно кричат о бойкоте ЧМ. У них сборная даже не отобралась»
Eurosport

1 час назадОбновлено 13 мин. назад

До турнира еще несколько месяцев, но без скандалов никуда уже сейчас.

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что высокопоставленные чиновники из Великобритании и других стран могут бойкотировать ЧМ-2018.

«Я думаю, никакого бойкота не будет. Все это бряцание оружием и запугивание словами. Футболисты на чемпионат мира приедут все равно, потому что бойкотирование официального международного соревнования влечет за собой определенные санкции.

Захотели чиновники бойкотировать? Значит, будет у нас чуть меньше туристов. Команды приедут все равно, и праздник футбола будет все равно. О призывах к бойкоту они говорили с первого дня, как мы получили право проводить чемпионат мира. И продолжаться они будут до тех пор, пока турнир не закончится. Хохлы каждую минуту кричат о бойкоте, а у них и сборная даже не попала. Все это большая политика, которая к спорту отношения не имеет», – приводит «Чемпионат» слова Лебедева.

  • ЧМ в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Сборная Украины не отобралась на турнир, проиграв в решающем матче Хорватии (0:2).

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