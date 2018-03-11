Роман Нойштедтер: «Если мужчина любит другого мужчину – просто примите это и живите своей жизнью»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о том, к какой национальности себя относит.

«Я всю жизнь помню о своих корнях. Я наполовину немец и наполовину русский. Где бы я ни оказался и с кем бы ни общался, я всегда отвечал одинаково – что принадлежу к обеим нациям. Но раньше у меня не было возможности получить российское гражданство. Когда мне все же выпал такой шанс, я без колебаний согласился»», – передает слова футболиста RT.

Роман также высказался на тему сексуальным меньшинств: «Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину – что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это и живите своей жизнью. С женой – замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны».

Роман Нойштедтер получил российский паспорт в 2016 году.

За национальную команду футболист провел 5 матчей.

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