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Оскар: «Мне нет дела, поеду ли я на ЧМ. Я переехал в Китай, чтобы не стать бедняком к старости»

Оскар: «Мне нет дела, поеду ли я на ЧМ. Я переехал в Китай, чтобы не стать бедняком к старости»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 44 мин. назад

Философия современного футболиста.

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар предпочитает остаться в Китае, нежели бороться за место в сборной Бразилии.

«Китай обладает финансовой мощью. От таких предложений футболист не может отказаться. Любой футболист и любой рабочий зарабатывает деньги, чтобы помочь семье.

Я вышел из бедной бразильской семьи, у меня не было ничего. Все это результат моей работы. Все, что у меня есть, я заработал.

Мне нет дела, поеду ли я на чемпионат мира или нет. Меня критикуют только за то, что я переехал в Китай. Но я думаю о своей семье, о будущем.

Я не хочу стать бедняком на старости лет и жить воспоминаниями, что играл на чемпионате мира», – цитирует Оскара La Pelotona.

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