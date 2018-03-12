Йоахим Лёв: «Наше участие на ЧМ-2018 не означает, что мы одобряем систему, режим или правителя»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв высказался на тему возможного бойкота ЧМ-2018.

«Наше участие на чемпионате мира не означает, что мы одобряем систему, режим или правителя. Мы не позволим пользоваться собой. Где бы мы не играли, мы всегда отстаиваем свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность.

Очень тяжело просматривать эти ужасные снимки из Сирии, особенно, когда это затрагивает детей. Вот почему я хочу, чтобы политики нашли выход из этой ситуации мирным путем, путем дипломатии.

Но мы знаем, что миллионы немцев хотят от нас этим летом. Чтобы мы снова проявили себя хорошо на поле ЧМ-2018 и за его пределами. И, прежде всего, чтобы мы снова стали чемпионами. Это и наша мечта», – сказал Лёв Bild.

Ранее стало известно, что Великобритании может бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления экс-агента Сергея Скрипаля и призовет союзников присоединиться к бойкоту.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

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