Getty Images

«Моуринью получит деньги напрямую из российской казны». Британские парламентарии наехали на Жозе

«Моуринью получит деньги напрямую из российской казны». Британские парламентарии наехали на Жозе
Eurosport

1 час назад

Англичане по-прежнему в огне.

Решение Жозе Моуринью работать в качестве эксперта для телеканала RT подверглось резкой критике со стороны членов британского парламента после отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.

«На мой взгляд, это деньги, выплачиваемые непосредственно из российской государственной казны», – цитирует одного из парламентариев Криса Брайанта Independent.

Его поддержал валлийский лейборист Стивен Доути: «Ведущие спортсмены и комментаторы должны тщательно подумать о том, хотят ли они быть связаны с пропагандистской машиной Путина.

Сейчас задаются серьезные вопросы об участии в ЧМ-2018 в России. Я хотел бы призвать ведущих футбольных деятелей переосмыслить это – не в последнюю очередь, после событий этой недели».

  • RT объявил о сотрудничестве с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью на время ЧМ-2018 5 марта.
  • Бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, был госпитализирован 6 марта в критическом состоянии.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
6 051 просмотров9 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 229 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться