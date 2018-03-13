«Моуринью получит деньги напрямую из российской казны». Британские парламентарии наехали на Жозе

Решение Жозе Моуринью работать в качестве эксперта для телеканала RT подверглось резкой критике со стороны членов британского парламента после отравления бывшего российского шпиона в Солсбери.

«На мой взгляд, это деньги, выплачиваемые непосредственно из российской государственной казны», – цитирует одного из парламентариев Криса Брайанта Independent.

Его поддержал валлийский лейборист Стивен Доути: «Ведущие спортсмены и комментаторы должны тщательно подумать о том, хотят ли они быть связаны с пропагандистской машиной Путина.

Сейчас задаются серьезные вопросы об участии в ЧМ-2018 в России. Я хотел бы призвать ведущих футбольных деятелей переосмыслить это – не в последнюю очередь, после событий этой недели».

RT объявил о сотрудничестве с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью на время ЧМ-2018 5 марта.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России Сергей Скрипаль, получивший политическое убежище в Великобритании, был госпитализирован 6 марта в критическом состоянии.

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