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Кака настолько проникся Россией, что прорубил лунку и порыбачил на льду Финского залива

Кака настолько проникся Россией, что прорубил лунку и порыбачил на льду Финского залива
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Бразильцу зашла зимняя рыбалка.

Бывший бразильский футболист Кака разместил в инстаграме фотографию, как он ловит рыбу на льду Финского залива.

Кака сопроводил фото библейской цитатой: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков».

  • Кака приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященном ЧМ-2018.
  • Бразилец объявил о завершении карьеры в декабре 2017 года.

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