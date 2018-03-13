Кака настолько проникся Россией, что прорубил лунку и порыбачил на льду Финского залива
Бразильцу зашла зимняя рыбалка.
Бывший бразильский футболист Кака разместил в инстаграме фотографию, как он ловит рыбу на льду Финского залива.
Кака сопроводил фото библейской цитатой: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков».
- Кака приехал в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в проекте китайского телевидения, посвященном ЧМ-2018.
- Бразилец объявил о завершении карьеры в декабре 2017 года.
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