Франческо Тотти передал Виктории Лопыревой десятку на футболке «Ромы»
Вика опять тусуется с футбольными легендами.
Виктория Лопырева посетила стадион «Ромы» «Стадио Олимпико» в качестве посла ЧМ-2018 в России.
Она встретилась с техническим директором и бывшим футболистом «Ромы» Франческо Тотти, который подарил ей именную футболку.
- Лопырева и ранее встречалась с легендами. Например, с Федором Смоловым.
- ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
- Франческо Тотти стал чемпионом Италии-2000/01, а также обладателем Кубка Италии-2006/07 и 2007/08. В составе сборной Италии Тотти выиграл ЧМ-2006 года. Всю карьеру он провел в одном клубе.
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