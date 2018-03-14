Instagram

Франческо Тотти передал Виктории Лопыревой десятку на футболке «Ромы»

Тотти передал Лопыревой десятку на футболке «Ромы»
Eurosport

3 ч. назад

Вика опять тусуется с футбольными легендами.

Виктория Лопырева посетила стадион «Ромы» «Стадио Олимпико» в качестве посла ЧМ-2018 в России.

Она встретилась с техническим директором и бывшим футболистом «Ромы» Франческо Тотти, который подарил ей именную футболку.

  • Лопырева и ранее встречалась с легендами. Например, с Федором Смоловым.
  • ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
  • Франческо Тотти стал чемпионом Италии-2000/01, а также обладателем Кубка Италии-2006/07 и 2007/08. В составе сборной Италии Тотти выиграл ЧМ-2006 года. Всю карьеру он провел в одном клубе.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Матч, в котором какой-то Мразек пропустил 3 шайбы, а «Вегас» снова победил

02:18
Популярные видео
Легендарное видео, которое обязан посмотреть каждый. Тут Овечкин кладет 600-ю шайбу в НХЛ
6 540 просмотров13 ч
Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана
 239 просмотровВчера в 23:50
А еще вам может понравиться