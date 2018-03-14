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Президент биатлона Украины: «Футбольная сборная специально проиграла, чтобы не ехать в Россию»
Футбол вне политики, говорили они.
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак пошутил, что футбольная сборная специально проиграла команде Хорватии, чтобы не ехать на чемпионат мира в России.
«Решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России.
Получается, что сборная Украины по футболу успешно завершила отборочный этап чемпионата мира-2018? Да, мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию!» – цитирует Брынзака «Советский спорт».
- Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- Сборная Украины в решающем матче отбора проиграла команде Хорватии – 0:2.
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