Президент биатлона Украины: «Футбольная сборная специально проиграла, чтобы не ехать в Россию»

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак пошутил, что футбольная сборная специально проиграла команде Хорватии, чтобы не ехать на чемпионат мира в России.

«Решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России.

Получается, что сборная Украины по футболу успешно завершила отборочный этап чемпионата мира-2018? Да, мы специально проиграли, чтоб не ехать в Россию!» – цитирует Брынзака «Советский спорт».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Украины в решающем матче отбора проиграла команде Хорватии – 0:2.

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