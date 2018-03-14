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Feduk выложил фото с Тьерри Анри, на котором француз выглядит счастливее всех на свете

Feduk выложил фото с Анри, на котором француз выглядит счастливее всех на свете
Eurosport

1 час назад

Кто у кого попросил фото – не понятно.

В Москве в рамках ивента от Puma прошла встреча с экс-нападающим «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри.

В сети появилось множество фотографий с лучшим бомбардиром в истории «канониров». В числе других с легендой сфотографировался Feduk – автор хита «Розовое вино» и участник ивента.

  • Анри забил за «Арсенал» 227 голов в 371 матче и дважды выиграл с клубом титул Премьер-лиги.
  • Хит Fedukа и Элджея «Розовое вино» собрал на YouTube суммарно больше 120 миллионов просмотров.

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