Daily Mail: Англия бойкотирует чемпионат мира, если усомнится в безопасности игроков

Руководство ФА провело собрание, на котором обсудило возможность бойкота чемпионата мира в России.

Чиновники пришли к выводу, что не поддержат идею бойкота, которая возникла из-за политических разногласий между Россией и Англией. По информации Daily Mail, единственной причиной не пустить сборную на турнир руководители считают отсутствие безопасности для игроков.

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Сборная Англии сыграет на чемпионате мира в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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