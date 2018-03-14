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Daily Mail: Англия бойкотирует чемпионат мира, если усомнится в безопасности игроков
Только спокойствие.
Руководство ФА провело собрание, на котором обсудило возможность бойкота чемпионата мира в России.
Чиновники пришли к выводу, что не поддержат идею бойкота, которая возникла из-за политических разногласий между Россией и Англией. По информации Daily Mail, единственной причиной не пустить сборную на турнир руководители считают отсутствие безопасности для игроков.
- Выигрывай кэш, чтобы обеспечить себе безбедную старость.
- Сборная Англии сыграет на чемпионате мира в одной группе с Бельгией, Панамой и Тунисом.
- Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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