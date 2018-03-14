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Daily Mail: Англия бойкотирует чемпионат мира, если усомнится в безопасности игроков

Daily Mail: Англия бойкотирует чемпионат мира, если усомнится в безопасности игроков
Eurosport

1 час назадОбновлено 59 мин. назад

Только спокойствие.

Руководство ФА провело собрание, на котором обсудило возможность бойкота чемпионата мира в России.

Чиновники пришли к выводу, что не поддержат идею бойкота, которая возникла из-за политических разногласий между Россией и Англией. По информации Daily Mail, единственной причиной не пустить сборную на турнир руководители считают отсутствие безопасности для игроков.

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