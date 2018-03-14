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Члены правительства и королевской семьи Великобритании не полетят на ЧМ-2018 в России

Члены правительства и королевской семьи Великобритании не полетят на ЧМ-2018 в России
ТАСС

1 час назад

Какая жалость.

Члены британского правительства и королевской семьи не посетят ЧМ-2018 в России, объявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел [Сергею] Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом.

И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи», – заявила Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента.

  • Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон угрожал частичным бойкотом ЧМ-2018, если вовлеченность России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердится.
  • 12 марта Мэй потребовала от РФ до конца вторника представить свои объяснения по инциденту в Солсбери.
  • Россия ответила, что, согласно Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания должна была официально обратиться к подозреваемой стране.
  • По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, официального запроса Москва так и не получила.

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