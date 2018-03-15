Главный тренер сборной Египта: «Из-за Рамадана игроки не будут есть от рассвета до заката»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер рассказал, как его команда готовится к выступлению на чемпионате мира в России во время священного месяца Рамадан.

«Египетская ассоциация футбола наняла специалистов, чтобы помочь мне и игрокам во время поста в месяц Рамадан. Мы проконтролируем то, как игроки будут спать и что будут есть, и надеемся, что пост не скажется на их состоянии негативно.

Это может стать проблемой для тренерского штаба, потому что игроки не будут есть от рассвета до заката. Но они абсолютно свободны в своем выборе, мы не можем вмешиваться, а я полностью уважаю все религии», – приводит слова Купера AS.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Священный месяц Рамадан приходится на время с 15 мая по 14 июня. Первую игру на ЧМ сборная Египта проведет 15 июня против Уругвая.

Египет – соперник сборной России по группе А.

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