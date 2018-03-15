Игроки «Барселоны» будут в каждой группе на ЧМ-2018. Такое случится впервые

«Барселона» может стать первой командой, игроки которой будут представлены в каждой без исключения группе на чемпионате мира.

Если следующие футболисты каталонского клуба избегут травм, то они с большой долей вероятности получат вызов в свою сборную: Луис Суарес (Уругвай, группа A), сразу несколько испанских игроков, а также Андре Гомиш и Нелсон Семеду из Португалии (группа B), Самюэль Умтити (Франция, группа C), Лионель Месси (Аргентина, группа D), Иван Ракитич (Хорватия, группа D), Марк-Андре Тер Штеген (Германия, группа E), Филиппе Коутиньо и Паулиньо (Бразилия, группа F), Томас Вермален (Бельгия, группа G), Йерри Мина (Колумбия, группа H).

К «Барселоне» присоединится «Арсенал», но только в том случае, если в команде найдутся сборники из группы B. Единственный шанс «канониров» заполучить сборников из этого квартет – надеяться на вызов Начо Монреаля или Эктора Бельерина в испанскую команду.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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