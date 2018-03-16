«Готова ли Словакия заменить Англию? А почему нет?» Как отравление Скрипаля затронет ЧМ-2018

Что произошло

Вот уже две недели происходят чудовищные вещи. Сергея Скрипаля, бывшего советского и российского военного разведчика, сегодня работающего на МИД Великобритании, кто-то отравил. Тогда, ранним вечером 4 марта, его вместе с дочерью обнаружили полумертвыми на лавочке в центре Солсбери, где они проживают последние 10 лет. Жертв экстренно госпитализировали: оба до сих пор в коме. Вблизи происшествия находилось два десятка людей – они почувствовали слабость и тоже обратились за помощью, а всего количество потерпевших достигло 500 человек: всем им рекомендовали постирать одежду и не паниковать.

Почти сразу глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала применение нервно-паралитического газа наглым преступлением. При этом она призвала отказаться от спекуляций на эту тему и дождаться результатов официального расследования. Радд лишь сообщила, что яд очень редкий. Но британские медиа не послушались: уже следующим утром The Guardian предположил, что это нервно-паралитический химикат «Новичок» – жесткое фосфорорганическое химическое оружие, разрабатывавшееся в СССР во второй половине прошлого века. А The Daily Telegraph написал, что экс-полковник ГРУ незадолго до отравления жаловался в полицию, опасаясь за жизнь.

Вскоре предположения подтвердились. Официальные лица Великобритании крайне жестко отреагировали на инцидент, просто уничтоживший дипотношения двух стран. Премьер-министр Тереза Мэй на срочном совещании в парламенте открыто осуждала причастность России. По ее мнению, возможны два варианта развития событий: либо Москва применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо она настолько плохо контролирует военные разработки, что те попали в третьи руки. Глава МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон точно отреагирует, если ее слова будут доказаны. Министр также допустил введение новых санкций.

13 марта МИД Великобритании вызвал к себе российского посла Александра Яковенко и потребовал предоставить объяснения до конца дня. Их не последовало, и уже на следующий день островитяне нажали на газ: Мэй официально обвинила Россию в незаконном применении силы на территории их государства. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов, отмене визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи от посещения предстоящего чемпионата мира по футболу.

Это ужасная новость перед ЧМ-2018

Борис Джонсон еще до действий Мэй пригрозил полным бойкотом Кубка мира. По информации The Times, британские власти рассматривают эту возможность на полном серьезе.

Речь идет не только об отказе от визита в Россию официальных делегаций, но и о том, что сборная Англии не примет участие в турнире. К бойкоту могут присоединиться и другие страны – например, Польша, Австралия, Япония или США (хотя надо отметить, что Штаты решили не ехать туда еще в прошлом году). «Россия во многих отношениях стала пагубной, разрушительной силой, и Великобритания – в числе лидеров в мире по попыткам противостоять такой деятельности», – сказал Джонсон.

Борис ДжонсонEurosport

МИД РФ уже выступил с официальным обращением: «Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц – в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя комитета по иностранным делам палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, еще и не начиналось».

Но все это полная ерунда

Просто потому что это подорвет уровень футбола в стране. Подобные действия прописаны в уставе ФИФА: согласно ему, участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша. В правилах указывается, что на сборную, решившую бойкотировать турнир, могут наложить санкции, которые, однако, точно не прописаны. Среди возможных вариантов указывается отстранение от последующих соревнований ФИФА, а также денежный штраф в размере 250 тысяч швейцарских франков, причем эта сумма удвоится, если страна откажется от участия менее чем за 30 дней до начала.

Если Англия не приедет на игры, авторитет британского правительства упадет перед болельщиками.

Во-первых, спорт вне политики.

Владимир Путин играет в футбол с Джанни ИнфантиноEurosport

По крайней мере так думает ФИФА. В апреле прошлого года Ричард Блюменталь – представитель штата Коннектикут в cенате США – обратился в организацию с требованием лишить Россию права принимать чемпионат мира. В ФИФА ему ответили, что не решают политических проблем и не имеют права вмешиваться в суверенные вопросы. Такого же мнения придерживаются футбольные федерации других стран (западных – тоже). Вот слова официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера: «В немецкой политике нет широкой дискуссии на тему бойкота ЧМ-2018. Есть хорошая практика – по возможности отделять спорт от политики».

Во-вторых, десятки тысяч англичан уже купили билеты и забронировали жилье.

Болельщик сборной Англии из Ковентри Дэн Бартлет – в интервью Eurosport:

«Мне плевать, что там происходит на высшем уровне. Меня это не касается. Мы с женой приобрели билеты на игры и самолет, забронировали жилье на Airbnb и уже перевели невозвратную предоплату, распланировали поездку от начала до конца. Кто возместит ущерб? Но, честно говоря, я не верю, что сборная пропустит чемпионат мира. Все это – игры элит. Ждите нас в гости!»

В-третьих, что станет с футболистами? Отказ от участия абсолютно точно закончится санкциями: если ФИФА не сделает это, их авторитет встанет под угрозу, тем более сейчас, когда их обвиняют в коррупции, связях с российским правительством, а магнаты пугают принципиально новым турниром для европейских команд. Лучшие английские игроки останутся без сборной и патриотических миссий, а лучшие молодые игроки – без мотивации. В лучшем случае их ожидают матчи с Абхазией или с Приднестровьем, причем где-нибудь на Крыму.

Впрочем, в это верится с трудом. Представитель ФИФА Тейсса Плам уже прокомментировала ситуацию: «Будучи мировым руководящим органом футбола, ФИФА стремится обеспечить успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. ФИФА и местный организационный комитет полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира сделают турнир незабываемым событием. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, то каждая страна независимо принимает решение о своем участии»

Единственной реальной причиной отказа английской сборной от участия в турнире может стать угроза жизни или здоровью футболистов. Точку в этом вопросе поставит главный тренер команды Гарет Саутгейт. Он заявил, что даст комментарии позже.

Гарет Саутгейт, сборная АнглииGetty Images

Но даже если все планеты галактики выстроятся в ряд и англичанам запретят въезд в Россию, то ничего страшного. Их место готовы занять словаки.

«Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет? Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на ваш вопрос. Никто бы даже не раздумывал. Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир?» – пошутил бывший защитник сборной Словакии и «Локомотива» Ян Дюрица.

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