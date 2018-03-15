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Захватывающая презентация формы, в которой Исландия сотворит новую сенсацию ЧМ-2018 в России

Захватывающая презентация формы, в которой Исландия сотворит новую сенсацию ЧМ-2018
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 41 мин. назад

Сразу хочется вскрикнуть: «Ху»!

Футбольная ассоциация Исландии (KSI) бросила все силы ради первого в истории национальной команды чемпионата мира.

В опубликованном в твиттере KSI ролике есть все – величественные пейзажи, красивые города, гоняющие мяч люди, ставший легендарным клич «Ху» исландских болельщиков и, разумеется, новая форма главной футбольной сенсации последних лет.

  • Сборная Исландии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Аргентиной (16 июня), Нигерией (22 июня) и Хорватией (26 июня).
  • Исландия – одна из двух команд-дебютантов чемпионатов мира. Второй станет Панама.

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