Франция представила форму, в которой зажгут Погба, Гризманн и другие топчики
В одной из этик маек французы сыграют 27 марта с Россией в Санкт-Петербурге.
Сборная Франции – один из фаворитов ЧМ-2018 – представила домашний и гостевой комплекты формы.
«Французы проявляют свой патриотизм во флаге, и мы хотели показать как синий, белый и красный цвета объединяют людей», – сказал главный дизайнер NikeFootballApparel Пит Хоппинс.
Форма изготовлена по технологии FastFitVaporknit, учитывающей анатомию человека и обеспечивающей полную свободу движений на максимальной скорости.
- 23 марта французы в товарищеском матче сыграют дома с Колумбией.
- 27 марта команда Дидье Дешама приедет в Санкт-Петербург на игру с Россией.
- На ЧМ-2018 французы сыграют в одной группе с Австралией, Перу и Данией.
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