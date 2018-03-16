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Франция представила форму, в которой зажгут Погба, Гризманн и другие топчики

Франция представила форму, в которой зажгут Погба, Гризманн и другие топчики
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

В одной из этик маек французы сыграют 27 марта с Россией в Санкт-Петербурге.

Сборная Франции – один из фаворитов ЧМ-2018 – представила домашний и гостевой комплекты формы.

«Французы проявляют свой патриотизм во флаге, и мы хотели показать как синий, белый и красный цвета объединяют людей», – сказал главный дизайнер NikeFootballApparel Пит Хоппинс.

Форма изготовлена по технологии FastFitVaporknit, учитывающей анатомию человека и обеспечивающей полную свободу движений на максимальной скорости.

  • 23 марта французы в товарищеском матче сыграют дома с Колумбией.
  • 27 марта команда Дидье Дешама приедет в Санкт-Петербург на игру с Россией.
  • На ЧМ-2018 французы сыграют в одной группе с Австралией, Перу и Данией.

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