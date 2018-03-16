ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018 в России

ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России. Соответствующее решение было принято на совете организации, состоявшемся в Боготе.

«У нас будет первый чемпионат мира с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны.

В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%», – сказал Инфантино.

В начале марта на заседании IFAB под руководством главы ФИФА было принято решение о включении VAR в правила футбола.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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