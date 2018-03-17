Форвард «Зенита» Александр Кокорин прооперирован и пропустит 4-5 месяцев

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, разорвавший крестообразные связки в игре Лиги Европы против «Лейпцига», успешно прооперирован в Риме.

В ближайший месяц игрок пройдет реабилитацию в столице Италии, после чего вернется в Санкт-Петербург. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

По предварительным оценкам, на возвращение к футболу Кокорину потребуется 4-5 месяцев.

Чемпионат мира в России начнется через 3 месяца – 14 июня.

Кокорин забил 19 голов и оформил 4 ассиста в 35 матчах сезона-2017/18.

Как ни странно, на победу «Зенита» в РФПЛ по-прежнему можно поставить. И вообще на любые игры «Зенита». Делайте это тут.

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