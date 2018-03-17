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ФИФА разрешила на ЧМ-2018 четвертую замену в дополнительное время

ФИФА разрешила на ЧМ-2018 четвертую замену в дополнительное время
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Правда, только на стадии плей-офф.

Совет ФИФА, проходящий в колумбийской Боготе утвердил возможность проведения четвертой замены в дополнительное время на ЧМ-2018 в России.

Воспользоваться ею тренеры смогут только на матчах стадии плей-офф, сообщает сайт ФИФА.

Четвертая замена стала практиковаться с 2016 года. Нововведение опробовали на Олимпийском футбольном турнире в Рио-2016.

  • Ранее ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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