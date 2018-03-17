ФИФА разрешила на ЧМ-2018 четвертую замену в дополнительное время

Совет ФИФА, проходящий в колумбийской Боготе утвердил возможность проведения четвертой замены в дополнительное время на ЧМ-2018 в России.

Воспользоваться ею тренеры смогут только на матчах стадии плей-офф, сообщает сайт ФИФА.

Четвертая замена стала практиковаться с 2016 года. Нововведение опробовали на Олимпийском футбольном турнире в Рио-2016.

Ранее ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме