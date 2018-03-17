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AS: Филипе Луис пропустит от четырех до шести месяцев из-за перелома и не сыграет на ЧМ-2018

AS: Луис пропустит от четырех до шести месяцев из-за перелома и не сыграет на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Еще один классный футболист пролетел мимо мундиаля.

Бразильский защитник «Атлетико» Филипе Луис точно не сыграет на ЧМ-2018 в России. Восстановление после перелома малоберцовой кости займет от четыре месяцев до полугода, сообщает AS.

Луис получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» и был заменен на 63-й минуте.

  • Бразилец провел за сборную Бразилии 29 матчей, в которых забил 2 мяча. В составе национальной команды он выиграл Кубок Конфедераций-2013.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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