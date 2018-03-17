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Защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар: «Готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером»

Защитник «Штутгарта»: «Готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером»
Eurosport

33 мин. назад

У Льориса появился конкурент.

Французский защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар – о желании поехать на чемпионат мира в России.

«Если нужно, готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером. Честно говоря, попасть в список из 23 игроков будет невероятно. Сыграть на чемпионате мира, представляете? Что может быть лучше для футболиста?» – цитирует Павара BFM Sport.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Павар провел в Бундеслиге-2017/18 27 игр и забил 1 гол.
  • Француз сыграл на первую сборную 2 матча.

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