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Защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар: «Готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером»
У Льориса появился конкурент.
Французский защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар – о желании поехать на чемпионат мира в России.
«Если нужно, готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером. Честно говоря, попасть в список из 23 игроков будет невероятно. Сыграть на чемпионате мира, представляете? Что может быть лучше для футболиста?» – цитирует Павара BFM Sport.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- Павар провел в Бундеслиге-2017/18 27 игр и забил 1 гол.
- Француз сыграл на первую сборную 2 матча.
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