Защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар: «Готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером»

Французский защитник «Штутгарта» Бенджамен Павар – о желании поехать на чемпионат мира в России.

«Если нужно, готов поехать на ЧМ за Францию даже голкипером. Честно говоря, попасть в список из 23 игроков будет невероятно. Сыграть на чемпионате мира, представляете? Что может быть лучше для футболиста?» – цитирует Павара BFM Sport.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Павар провел в Бундеслиге-2017/18 27 игр и забил 1 гол.

Француз сыграл на первую сборную 2 матча.

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