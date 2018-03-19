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Лионель Месси: «Если не выиграем ЧМ-2018, другого шанса у нас не будет»

Месси: «Если не выиграем ЧМ-2018, другого шанса у нас не будет»
Eurosport

1 час назад

Последнее мировое первенство поколения Лео.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси всерьез настраивается на ЧМ-2018, памятуя о трех проигранных финалах.

«Я плакал много раз, потому что поражения в финалах означают, что ты не смог воплотить мечту всей страны. Эти три матча были тяжелыми ударами. Мы трижды доходили до финалов, но это нам никак не помогло.

К сожалению, мы полностью зависим от результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами в этом году, то другого шанса уже не будет», – сказал Месси в эфире La Cornisa.

  • Месси в течение трех лет проиграл со сборной Аргентины финалы ЧМ-2014 и двух Кубков Америки (2015, 2016).
  • Лео участвовал на трех ЧМ (2006, 2010, 2014). Все три раза на пути «альбиселесте» вставала Германия.

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