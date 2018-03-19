Роснадзор. Какая Англия приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

Самый логичный вариант – никто. Самый адекватный вариант – Харри Кейн.

Звезда «шпор», как правило, заваливает летние турниры, но далеко не всегда по своей вине. В 2015-м Харри погубила чрезмерная вера в собственные возможности: с жуткой усталостью после клубного сезона Кейн помчался на молодежный Евро и предсказуемо лажанул. Год спустя страйкер с таким же успехом отыграл взрослый Евро – 241 минута, 0 голов и вылет уже на стадии ⅛. Помешала гениальная задумка Ходжсона: при росте 188 см Харри подавал угловые.

За три месяца до старта ЧМ Кейн плюхнулся в койку: нападающий травмировал лодыжку и пропустит пять-шесть недель. При всей зависимости «Тоттенхэма» от Харри такой вариант идеален для Англии. Во-первых, Кейн восстановится к финишу сезона и еще получит практику, чтобы набрать форму. Во-вторых, страйкер подойдет к ЧМ более-менее отдохнувшим – роскошь для игроков Премьер-лиги.

Харри КейнGetty Images

Во что играют

Самые яркие матчи Англии последних лет укладывались примерно в два сценария: Англия прессингует, Англия контратакует. В группе таких условий команду Саутгейта, естественно, лишили – в большинстве игр сборная владела мячом 65% времени и вскрывала автобусы. На подобные матчи Гарет выкатывал 4-2-3-1. Аргумент: с этой схемой у Англии есть ширина в атаке – важное качество, когда на тебя выходит андердог.

Теорию Саутгейт не подкрепил на практике. В семи матчах со Словакией, Словенией, Шотландией и Литвой (еще один Англия провела с Эллардайсом) команда забила всего 11 мячей. Встреча, в которой сборная ввинтила больше двух голов, была всего одна. С гневом англичан познакомились только почтальоны из Мальты.

Тактический эксперт ESPN Майкл Кокс посоветовал Саутгейту внедрить модель «Сити». Предложение не включает бесконечные перепасовки – аналитик попросил лишь использовать Лаллану и Алли в ролях, которые исполняют Де Брёйне и Сильва в клубе. Дополнительный креатив не помешает против Панамы и Туниса, но Саутгейт уже определился – на ЧМ будет схема с тремя защитниками.

Силу расстановки Гарет оценил в товарищеских матчах с Испанией, Германией, Францией и Бразилией. Нуль побед не должны вводить в заблуждение – в каждой игре Англия выглядела достойно. Вдобавок схема подходит базовому клубу сборной («Тоттенхэму») и знакома всем остальным: Кэйхилл играет по ней в «Челси», Стоунз с Уокером провели по ней несколько матчей в «Сити», Джонс и Смоллинг – в «МЮ».

Пока непонятно, какую тактику Саугейт заюзает с Тунисом и Панамой (закрываться с гигантами нет смысла), но против грандов она пригодится. Гарет видит в модной схеме лекарство от контратак: с Бельгией (группа), Германией и Бразилией (потенциальные соперники по плей-офф) надежная защита будет главным залогом победы.

Каким будет идеальный состав

Кто не приедет

Саутгейт уже отцепил от заявки Росса Баркли: плеймейкер, начинавший сезон с дырой в бедре, провел всего пару матчей за «Челси» и не успевает набрать форму. Аналогичная судьба ждет Дэниэла Старриджа. Бывший напарник Суареса уехал зимой в «Вест Бром», отбегал 78 минут и слег с очередной травмой. Сроки восстановления увеличиваются с каждой пресс-конференцией Пардью: изначально речь шла о двух неделях отсутствия – Старридж не играет уже больше месяца.

Из реальных звезд турнир пропустит только Руни. Еще в конце августа полузащитник объявил об уходе из сборной. Возможно, даже к лучшему для Саутгейта и его парней – при всем своем опыте Уэйн был обузой на трех последних ивентах.

На Евро-2012 Руни не сдержал Андреа Пирло – Джо Харт напоминал Уэйну о его обязанностях, матерясь со своей половины. На ЧМ-2014 Руни забил на игру в защите и вообще не помогал Лейтону Бейнсу на левом краю. Наконец, последний Евро Руни не удался из-за неудачного косплея Пола Скоулза: дядя злоупотреблял голливудскими передачами в стиле бывшего партнера по «МЮ».

Уэйн РуниGetty Images

В чем проблемы

Прежде всего, в отсутствии опыта – как у Саутгейта, так и у игроков. Гарет разрекламировал себя open-minded коучем, пускается в эксперименты и даже просит бывших звезд сборной заехать в лагерь и дать пару советов щеглам. На каждый матч Саутгейт назначает нового капитана, но калька с Тите (у Бразилии тоже нет постоянного кэпа) не подкинет ему понимания, как вести себя на большом турнире. Опыт Гарета ограничивается работой с «Мидлсбро» и молодежной сборной – этого слишком мало.

Как всегда против Англии сыграет энергозатратный сезон в АПЛ: представители «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Сити» проведут больше 50 матчей к середине мая. Лидеры континентальных сборных отбомбят примерно столько же, но у них важный бонус в виде зимнего перерыва. До Премьер-лиги такая фича дойдет только в следующем году.

Тактическая проблема связана с характером матчей в группе – против Панамы и Туниса команде потребуется разыгрывающий из глубины. Такого у Англии просто нет. Хендерсон еще не освоил весь функционал в «Ливерпуле», Дайер тоже не рискует в пасах, а Уилшир слишком хрупок, чтобы рассчитывать на него, как на игрока основы.

Кто еще приедет

После поражения от Исландии на последнем Евро Деле Алли утешала Руби Мэй – парочка встречается около двух лет и вместе приедет в Россию. Саутгейт не включает суровый режим Капелло и уже рассказал, что возьмет семью с собой – игрокам наверняка позволят сделать то же самое.

Руби сопровождает Алли на всех светских тусах, поэтому не упустит шанс засветиться перед мировой публикой. Сотрудничество с Dolce & Gabbanа, Hidden Fashion и Chanel подождет, милые собачки (Мэй обожает лучших друзей Алексиса Санчеса) тоже войдут в положение.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Жозе Моуринью считает, что у Англии есть шансы даже выиграть турнир. Тите поддерживает – по мнению коуча, у этой команды классное сочетание мощи и техники. Зато с везением и уровнем игроков все как обычно – в плей-офф сборная влетит Германии или Бразилии.

Вердикт: вылет в четвертьфинале

Где и когда увидеть

18 июня, 21:00. Тунис – Англия. Волгоград

24 июня, 15:00. Англия – Панама. Нижний Новгород

28 июня, 21:00. Англия – Бельгия. Калининград

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