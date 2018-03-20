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Португалия представила форму на ЧМ-2018 в России. Криштиану в ней просто милашка

Португалия представила форму на ЧМ в России. Криштиану в ней просто милашка
Eurosport

50 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

Саранск ждет.

Nike презентовал форму сборной Португалии для выступления на чемпионате мира в России.

Основной комплект выполнен в классическом красно-зеленом варианте, запасной – в белом с вкраплениями зеленого. Впервые в новой экипировке португальцы сыграют в товарищеском матче с Египтом 23 марта.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • На групповом этапе Португалия сыграет против Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).
  • В отборочном турнире португальцы провели 10 матчей и выиграли 9 из них.

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