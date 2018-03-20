Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

В составе португальской сборной хватает талантливых и голодных юнцов, но каждый из них понимает, что главный в здании – 33-летний папочка. Неугомонный Криштиану Роналду разгорается прямо по ходу сезона и вселяет страх. Если в 14 матчах первого круга Ла Лиги Криш нарисовал никчемные четыре гола, то в девяти играх второй половины чемпионата заколотил уже 18. Добавьте 12 мячей из ЛЧ и поймете, что Рон в полнейшем огне.

Капитан сборной четко знает, как выходить на пик формы, поэтому в России будет рвать – возможно, это последний чемпионат мира в его карьере.

Во что играют

Форвард «Милана» Андре Силва – способный парень, но не настолько крут в подыгрыше, как Карим Бензема. Поэтому главный тренер сборной Фернанду Сантуш выпускает Роналду вместе с Силвой в центр атаки, а фланги оставляет на патрулирование другим исполнителям, которых навалом – от опытного Рикарду Куарежмы до молодого Гонсалу Гуэдеша из «Валенсии» (принадлежит «ПСЖ»).

Фернанду Сантуш, Криштиану РоналдуGetty Images

«Два года назад ситуация была намного яснее. Сейчас состав сформирован только на 70 процентов», – Сантуш еще до конца не определился, кого возьмет в Россию. Замешательство коуча подтверждают заявки на товарищеские игры с Египтом и Голландией. Вызов в сборную впервые получил 20-летний центрдеф Рубен Диас из «Бенфики» и фулбек «Марселя» Роланду, не игравший за национальную команду с 2014-го.

Сантуш предпочитает классическую расстановку 4-4-2, но игрокам больше нравится сетевая схема. Португальские футболисты настолько любят залипать с джойстиками, что вынудили министра физкультуры и спорта Московской области Романа Терюшкова оттюнинговать базу в Кратове: «Португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол».

Идеальный состав

Кто не приедет

Трансфер из «Бенфики» в «Баварию» за 35 миллионов евро, звание лучшего молодого игрока Евро-2016, премия Golden Boy – не каждый футбольный тинейджер справится со свалившимися почестями. Ренату Саншиш, например, не смог.

В последний раз полузащитник играл в португальской футболке год назад в товарищеском матче против шведов. С января Ренату лечит подколенное сухожилие в «Суонси» и, наверняка, даже не мечтает о поездке в Россию – после вирусного паса на рекламный щит в него не верит примерно никто.

В чем проблемы

В сборной Португалии болезнь имени сборной России на Евро-2016: в центре защиты из достойных кандидатов только ветераны. Бруну Алвеш, Пепе и Жозе Фонте опытные войны, только на троих им уже 105 лет. Песок с них пока не сыплется, но под конец сезона мужчины явно устанут. Есть риск, что важнейшая зона португальской команды провиснет.

Есть вопросы по Рафаэлу Геррейру, вошедшему в символическую сборную триумфального Евро. Ключевой игрок Португалии-2016 на протяжении сезона борется с мышечными проблемами. К тому же в «Боруссии» Рафа в основном выходит в центр полузащиты. а Сантуш привык выпускать игрока на позицию левого фулбека.

Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд»)Imago

Потенциально главная проблема сборной в ее главной силе. Если Роналду сломается (а это возможно, учитывая возраст и насыщенный сезон), португальская команда превратится из фаворитов в середняков. Игра заточена на Криша, а равноценного плана Б не существует. Вытаскивать матчи против серьезных соперников на морально-волевых, как в финале двухлетней давности, получится не всегда.

Кто еще приедет

Защитник «Эшторила» Гонсалу Брандау не входит в планы Фернанду Сантуша, но сестра футболиста Филипа все равно поедет на ЧМ. В России она будет вдохновлять бойфренда Седрика Соареша.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

3 место – так считают господа из ФИФА, и с этим можно согласиться. В сегодняшних кондициях Роналду способен в одиночку выигрывать матчи, так что попадание в полуфинал было бы вполне реальным.

Где и когда увидеть

15 июня, 21:00. Португалия – Испания. Сочи, стадион «Фишт».

20 июня, 15:00. Португалия – Марокко. Москва, стадион «Лужники».

25 июня, 21:00. Иран – Португалия. Саранск, стадион «Мордовия Арена».

Роснадзор. Какая Англия приедет на ЧМ-2018

Все самое интересное о ЧМ-2018 в России

Самый спортивный телеграм. Подпишись и будь в теме главных событий