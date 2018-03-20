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Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018

Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018
Илья Яшинин

1 час назадОбновлено 15 мин. назад

Илья Яшинин прочекал команду Криштиану Роналду за 86 дней до старта турнира.

Кто будет тащить

В составе португальской сборной хватает талантливых и голодных юнцов, но каждый из них понимает, что главный в здании – 33-летний папочка. Неугомонный Криштиану Роналду разгорается прямо по ходу сезона и вселяет страх. Если в 14 матчах первого круга Ла Лиги Криш нарисовал никчемные четыре гола, то в девяти играх второй половины чемпионата заколотил уже 18. Добавьте 12 мячей из ЛЧ и поймете, что Рон в полнейшем огне.

Капитан сборной четко знает, как выходить на пик формы, поэтому в России будет рвать – возможно, это последний чемпионат мира в его карьере.

Во что играют

Форвард «Милана» Андре Силва – способный парень, но не настолько крут в подыгрыше, как Карим Бензема. Поэтому главный тренер сборной Фернанду Сантуш выпускает Роналду вместе с Силвой в центр атаки, а фланги оставляет на патрулирование другим исполнителям, которых навалом – от опытного Рикарду Куарежмы до молодого Гонсалу Гуэдеша из «Валенсии» (принадлежит «ПСЖ»).

Фернанду Сантуш, Криштиану Роналду

Фернанду Сантуш, Криштиану РоналдуGetty Images

«Два года назад ситуация была намного яснее. Сейчас состав сформирован только на 70 процентов», – Сантуш еще до конца не определился, кого возьмет в Россию. Замешательство коуча подтверждают заявки на товарищеские игры с Египтом и Голландией. Вызов в сборную впервые получил 20-летний центрдеф Рубен Диас из «Бенфики» и фулбек «Марселя» Роланду, не игравший за национальную команду с 2014-го.

Сантуш предпочитает классическую расстановку 4-4-2, но игрокам больше нравится сетевая схема. Португальские футболисты настолько любят залипать с джойстиками, что вынудили министра физкультуры и спорта Московской области Романа Терюшкова оттюнинговать базу в Кратове: «Португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети. Думаю, что играть они будут в футбол».

Идеальный состав

Сборная Португалии

Кто не приедет

Трансфер из «Бенфики» в «Баварию» за 35 миллионов евро, звание лучшего молодого игрока Евро-2016, премия Golden Boy – не каждый футбольный тинейджер справится со свалившимися почестями. Ренату Саншиш, например, не смог.

В последний раз полузащитник играл в португальской футболке год назад в товарищеском матче против шведов. С января Ренату лечит подколенное сухожилие в «Суонси» и, наверняка, даже не мечтает о поездке в Россию – после вирусного паса на рекламный щит в него не верит примерно никто.

В чем проблемы

В сборной Португалии болезнь имени сборной России на Евро-2016: в центре защиты из достойных кандидатов только ветераны. Бруну Алвеш, Пепе и Жозе Фонте опытные войны, только на троих им уже 105 лет. Песок с них пока не сыплется, но под конец сезона мужчины явно устанут. Есть риск, что важнейшая зона португальской команды провиснет.

Есть вопросы по Рафаэлу Геррейру, вошедшему в символическую сборную триумфального Евро. Ключевой игрок Португалии-2016 на протяжении сезона борется с мышечными проблемами. К тому же в «Боруссии» Рафа в основном выходит в центр полузащиты. а Сантуш привык выпускать игрока на позицию левого фулбека.

Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд»)

Рафаэл Геррейру («Боруссия Дортмунд»)Imago

Потенциально главная проблема сборной в ее главной силе. Если Роналду сломается (а это возможно, учитывая возраст и насыщенный сезон), португальская команда превратится из фаворитов в середняков. Игра заточена на Криша, а равноценного плана Б не существует. Вытаскивать матчи против серьезных соперников на морально-волевых, как в финале двухлетней давности, получится не всегда.

Кто еще приедет

Защитник «Эшторила» Гонсалу Брандау не входит в планы Фернанду Сантуша, но сестра футболиста Филипа все равно поедет на ЧМ. В России она будет вдохновлять бойфренда Седрика Соареша.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

3 место – так считают господа из ФИФА, и с этим можно согласиться. В сегодняшних кондициях Роналду способен в одиночку выигрывать матчи, так что попадание в полуфинал было бы вполне реальным.

Где и когда увидеть

15 июня, 21:00. Португалия – Испания. Сочи, стадион «Фишт».

20 июня, 15:00. Португалия – Марокко. Москва, стадион «Лужники».

25 июня, 21:00. Иран – Португалия. Саранск, стадион «Мордовия Арена».

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