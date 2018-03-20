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Сборная Германии выкатила выездную форму, бирюзовость которой напоминает бабушкину бижутерию

Сборная Германии выкатила выездную форму, бирюзовость которой напоминает бабушкину бижутерию
Eurosport

1 час назадОбновлено 55 мин. назад

Стильненько.

Сборная Германии представила выездной комплект формы для выступления на чемпионате мира в России.

Форма от Adidas выполнена в бирюзовом цвете с узорами.

В похожем комплекте играла сборная Германии с Клинсманном и Маттеусом.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • На групповом этапе Германия сыграет против Мексики (17 июня), Швеции (23 июня) и Южной Кореи (27 июня).
  • В отборочном турнире немцы одержали 10 побед из 10.

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