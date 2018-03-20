Суровый Лео Месси и еще несколько арнентинских парней представили выездную форму на ЧМ в России
Именно в таком комплекте мы увидим «альбиселесте» на одном из матчей ЧМ.
В твиттере появилось фото запасной формы сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу в России.
Комплект выполнен в черном варианте с внедрением двух голубых и одной белой полос (цвета аргентинского флага).
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- На групповом этапе Аргентина сыграет против Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).
- В отборочном турнире аргентинцы сыграли 18 матчей (7 побед, 7 ничьих, 4 поражения) и вышли в Россию напрямую с третьего места в группе.
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