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Сборная России представила гостевую форму на ЧМ. От нее веет свежестью
Парад крутых джерси продолжается.
Сборная России по футболу представила гостевую форму, в которой футболисты выйдут на поле ЧМ-2018.
Комплект выполнен в белых цветах с серыми вставками и синими линиями. «Новая гостевая форма вдохновлена стилем улиц», – написано в официальном аккаунте российской сборной в инстаграме.
- В ближайшую международную паузу сборная России сыграет два товарищеских матча – против Бразилии (23 марта) и против Италии (27 марта).
- На чемпионате мира россияне встретятся с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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Фото: официальный твиттер сборной России
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