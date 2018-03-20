Сборная России представила гостевую форму на ЧМ. От нее веет свежестью

Сборная России по футболу представила гостевую форму, в которой футболисты выйдут на поле ЧМ-2018.

Комплект выполнен в белых цветах с серыми вставками и синими линиями. «Новая гостевая форма вдохновлена стилем улиц», – написано в официальном аккаунте российской сборной в инстаграме.

В ближайшую международную паузу сборная России сыграет два товарищеских матча – против Бразилии (23 марта) и против Италии (27 марта).

На чемпионате мира россияне встретятся с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Фото: официальный твиттер сборной России