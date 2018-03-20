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Сборная России представила гостевую форму на ЧМ. От нее веет свежестью

Сборная России представила гостевую форму на ЧМ. От нее веет свежестью
Eurosport

33 мин. назадОбновлено 13 мин. назад

Парад крутых джерси продолжается.

Сборная России по футболу представила гостевую форму, в которой футболисты выйдут на поле ЧМ-2018.

Комплект выполнен в белых цветах с серыми вставками и синими линиями. «Новая гостевая форма вдохновлена стилем улиц», – написано в официальном аккаунте российской сборной в инстаграме.

  • В ближайшую международную паузу сборная России сыграет два товарищеских матча – против Бразилии (23 марта) и против Италии (27 марта).
  • На чемпионате мира россияне встретятся с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Фото: официальный твиттер сборной России

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