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Испанцы тоже сфотографировались в новой форме. В ней Диего Коста выглядит не на 50, а на 70

Испанцы тоже сфотографировались в новой форме. В ней Коста выглядит не на 50, а на 70
Eurosport

1 час назадОбновлено 15 мин. назад

А Де Хеа сразил всех суровостью.

Сборная Испании представила новую игровую форму от adidas, в которой команда выйдет на поле в выездных матчах.

Комплект выполнен в белых цветах с серыми вставками. У вратарского свитера – серые рукава и полосатое желто-белое тело.

  • В ближайшую международную паузу сборная Испании сыграет 2 товарищеских матча – против Германии (23 марта) и против Аргентины (27 марта).
  • На чемпионате мира в России испанцы зарубятся с Ираном, Марокко и Португалией.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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