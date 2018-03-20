Испанцы тоже сфотографировались в новой форме. В ней Диего Коста выглядит не на 50, а на 70
А Де Хеа сразил всех суровостью.
Сборная Испании представила новую игровую форму от adidas, в которой команда выйдет на поле в выездных матчах.
Комплект выполнен в белых цветах с серыми вставками. У вратарского свитера – серые рукава и полосатое желто-белое тело.
- В ближайшую международную паузу сборная Испании сыграет 2 товарищеских матча – против Германии (23 марта) и против Аргентины (27 марта).
- На чемпионате мира в России испанцы зарубятся с Ираном, Марокко и Португалией.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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