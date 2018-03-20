twitter

Бомбовая джерси сборной Бельгии, которую ты захочешь хотя бы из-за цвета

Бомбовая джерси сборной Бельгии, которую ты захочешь хотя бы из-за цвета
Eurosport

1 час назад

Просто огонь.

Сборная Бельгии представила гостевой комплект формы на чемпионат мира в России.

Желтую джерси захотят все мальчишки твоего двора: она вышла ничуть не менее огненной, чем домашняя красная.

Миши Батшуайи она, похоже, пришлась очень по душе.

  • В ближайшую международную паузу сборная Бельгии сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии (27 марта).
  • На чемпионате мира в России бельгийцы встретятся с Панамой, Тунисом и Англией.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Коламбус» летел «Бостону» 1:3, но Панарин с парнями украли победу в овертайме

02:30
Популярные видео
«Будущие супруги знали друг друга с 5 лет». Почему жена Месси – особенная
7 560 просмотров7 ч
Фанаты «Вегаса» засыпали лед бейсболками и другим клубным мерчем в честь мощного хет-трика Карлссона
2 146 просмотровВчера в 13:40
А еще вам может понравиться