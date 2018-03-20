Бомбовая джерси сборной Бельгии, которую ты захочешь хотя бы из-за цвета

Сборная Бельгии представила гостевой комплект формы на чемпионат мира в России.

Желтую джерси захотят все мальчишки твоего двора: она вышла ничуть не менее огненной, чем домашняя красная.

Миши Батшуайи она, похоже, пришлась очень по душе.

В ближайшую международную паузу сборная Бельгии сыграет товарищеский матч против Саудовской Аравии (27 марта).

На чемпионате мира в России бельгийцы встретятся с Панамой, Тунисом и Англией.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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