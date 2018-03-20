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«Страна, страсть». Хамес Родригес эффектно презентовал гостевую форму сборной Колумбии на ЧМ-2018

«Страна, страсть». Хамес эффектно презентовал гостевую форму сборной Колумбии
Eurosport

1 час назад

День презентаций продолжается.

Лидер сборной Колумбии Хамес Родригес опубликовал в твиттере фотосессию в новой гостевой форме – синей с оранжевыми полосами:

«Страна, страсть», – кратко резюмировал Хамес.

Основной комплект сборной Колумбии был представлен еще в ноябре.

  • Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.
  • Колумбия сыграет в группе H с Японией (19 июня), Польшей (24 июня) и Сенегалом (28 июня).
  • Хамес представляет «Баварию».

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