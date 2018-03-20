«Страна, страсть». Хамес Родригес эффектно презентовал гостевую форму сборной Колумбии на ЧМ-2018
День презентаций продолжается.
Лидер сборной Колумбии Хамес Родригес опубликовал в твиттере фотосессию в новой гостевой форме – синей с оранжевыми полосами:
«Страна, страсть», – кратко резюмировал Хамес.
Основной комплект сборной Колумбии был представлен еще в ноябре.
- Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня.
- Колумбия сыграет в группе H с Японией (19 июня), Польшей (24 июня) и Сенегалом (28 июня).
- Хамес представляет «Баварию».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте