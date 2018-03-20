Президент Польши отказался приезжать в Россию на матч открытия ЧМ-2018

Президент Польши Анджей Дуда не приедет на открытие ЧМ-2018.

«Сборная Польши не участвует в матче открытия. Всем должно быть понятно, что если я приеду на какой-либо матч, то это будет игра сборной Польши.

Надеюсь, это будет финал. Скрещу пальцы», – цитирует Дуду RMF 24.

Ранее Польша выразила солидарность с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Варшава может вслед за Лондоном выслать российских дипломатов.

Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. Финал состоится 15 июля.

Сборная Польши попала в группу Н, где сыграет с Сенегалом (19 июня), Колумбией (24 июня) и Японией (28 июня).

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