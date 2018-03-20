Легенда «Челси» Дидье Дрогба: «Лионель Месси еще не на одном уровне с Диего Марадоной и Пеле»

Легенда ивуарийского футбола, форвард «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба оценил карьеру Лионеля Месси.

«Месси может завершать карьеру хоть сейчас. Он уже многое сделал для футбола. Если он выиграет чемпионат мира, то станет еще большей легендой.

Месси – экстраординарный футболист. Он еще не на одном уровне с Марадоной и Пеле, но уже совсем близко», – сказал 40-летний Дрогба в интервью AFP.

11 марта Дидье заявил, что завершит карьеру в конце сезона.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира.

Марадона привел Аргентину к золоту ЧМ-1986, а спустя 4 года довел ее до финала.

Месси проиграл 3 финала подряд (ЧМ-2014, Кубок Америки-2015, Кубок Америки-2016), Аргентина не забили в них ни одного мяча.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме