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The Times: ФА обяжет английские клубы брать в штаб хотя бы одного тренера из этнических меньшинств
Уроки толерантности.
Футбольная ассоциация Англии (ФА) планирует ввести новое правило, которое произведет революцию в британском футболе.
Все английские клубы будут обязаны иметь в тренерских штабах хотя бы одного представителя BAME (темнокожие, азиаты, этнические меньшинства).
В настоящий момент только у 8 из 92 профессиональных клубов Англии имеются тренеры-представители BAME. Из 482 специалистов их только 22.
Как стало известно The Times, ФА уже обратилась с предложением главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту добавить в штаб представителя этнических меньшинств для работы на ЧМ-2018. Предлагалась кандидатура темнокожего коуча «Саутенд Юнайтед» Криса Пауэлла.
Саутгейт готов поддержать инициативу ФА в будущем, но не желает менять помощников за 3 месяца до старта турнира.
- ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России 14 июня – 15 июля.