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Бывший директор «Челси»: «Топ-сборным нужно бойкотировать ЧМ, чтобы навредить популярности Путина»
От праздника футбола никак не отстанут.
Бывший помощник Романа Абрамовича в «Челси» Кристиан Парслоу считает, что ведущие сборные Европы должны бойкотировать чемпионат мира в России, чтобы выразить оппозицию президенту страны Владимиру Путину.
«Если три ведущих футбольных страны, которые котируются букмекерами как полуфиналисты ЧМ, посчитают, что ничем не вызванная хамская атака России на НАТО заслуживает присоединения к английскому бойкоту, то это разрушит привлекательность турнира и навредит популярности Путина больше, чем экономические и дипломатические санкции.
Наше государство не может придумать лучшего способа разъяснить российскому народу сущность Путина и объяснить, что здравомыслящие граждане всего мира думают об этом», – цитирует Парслоу Mirror.
- Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила богатым россиянам, живущим в Англии, проверками и репрессиями.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Британские чиновники угрожают Абрамовичу и Усманову. Но «Челси» и «Арсенал» могут не волноваться