Instagram

Бразилия представила новую минималистичную форму, в которой Неймар сияет ярче солнца

Бразилия представила новую минималистичную форму, в которой Неймар сияет ярче солнца
Eurosport

1 час назад

Еще одна топ-сборная показала, в чем будет играть на российских полях.

Сборная Бразилии представила новую игровую форму, в которой сыграет в финальной части ЧМ-2018.

Основной комплект выполнен в традиционных для этой команды цветах – желтая майка, синие шорты и белые носки. Запасной комплект состоит из синей футболки с темно-синими вставками, белых шорт и синих носков.

  • В ближайшую международную паузу Бразилия сыграет 2 матча – против России (23 марта) и с Германией (27 марта).
  • На чемпионате мира в России бразильцы встретятся с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Второй хет-трик Панарина в карьере уничтожил «Рейнджерс»

03:39
Популярные видео
«Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора
 296 просмотров3 ч
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
 581 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться