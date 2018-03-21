Бразилия представила новую минималистичную форму, в которой Неймар сияет ярче солнца
Еще одна топ-сборная показала, в чем будет играть на российских полях.
Сборная Бразилии представила новую игровую форму, в которой сыграет в финальной части ЧМ-2018.
Основной комплект выполнен в традиционных для этой команды цветах – желтая майка, синие шорты и белые носки. Запасной комплект состоит из синей футболки с темно-синими вставками, белых шорт и синих носков.
- В ближайшую международную паузу Бразилия сыграет 2 матча – против России (23 марта) и с Германией (27 марта).
- На чемпионате мира в России бразильцы встретятся с Коста-Рикой, Швейцарией и Сербией.
- Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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