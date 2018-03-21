В 6:30 утра на базу сборной России нагрянул допинг-офицер и заставил Черчесова сдвинуть тренировку

Допинг-офицер шведской компании IDTM приехал на базу сборной России в Новогорск, чтобы взять пробу у десяти футболистов.

Офицер появился на базе в 6:30 утра, сдача проб продлилась до 11:00. Из-за внепланового визита контролера главный тренер российской команды Станислав Черчесов сдвинул тренировку на 12:30, сообщил «Спорт-Экспресс».

В 2018 году проверки российских игроков участились. За январь-февраль текущего года футболисты ведущих команд сдали более 100 проб.

В ближайшую международную паузу сборная России проведетт два товарищеских матча – против Бразилии (23 марта) и с Францией (27 марта).

На чемпионате мира россияне встретятся с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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