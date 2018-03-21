Роснадзор. Какая Испания приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

Испания переполнена селебрити, но эффективнее всех в 2017-м был Иско – человек, которому адски важно, чтобы в него верили. В «Реале» он не всегда ощущает поддержку Зидана, зато в сборной мочит настолько круто, что Хулен Лопетеги регулярно выделяет плеймейкера на пресс-конференциях.

Самый мощный бенефис Иско случился в сентябре прошлого года, когда андалусиец уронил Италию дублем и фактически отправил «Адзурру» в стыковые матчи. Вообще, про Аларкона давно говорят, как про замену Иньесте, так что ничего удивительного в заметном прогрессе нет.

Иско уже пять лет гоняет за Испанию, отлично чувствует себя почти на любой позиции (но лучше всего – справа в нападении) и готов выстрелить на ЧМ так, чтобы либо вернуться в «Мадрид» железобетонным игроком основы, либо продать себя в любой клуб Европы.

Помимо Иско готовы жечь Сауль и Коке (трофейный голод – беда «Атлетико», парни приедут заряженными), Серхио Рамос (однозначный лидер раздевалки) и гениальный Давид де Хеа (в чек-листе – верификация статуса лучшего кипера планеты).

Во что играют

Хулен Лопетеги – грамотный мужик, поэтому ничего не рушит и не кромсает. Его футбол – следующая ступень классической тики-таки, когда каждый бесцельный пас осуждается, статистика владения уже не доводит до оргазма, а основная философия – проведение резких, неуловимых атак в любую секунду матча.

Главные плюсы Хулена – строгость и внимательность: он одновременно печется о защите (три пропущенных за весь отбор), знает, когда можно расслабляться (выезд в Петербург на товарняк) и грамотно изучает соперников (например, признался, что давно следит за Смоловым).

В целом, испанцам повезло с тренером: Лопетеги – современный, требовательный, принципиальный и совсем не такой теплый, как поздний Дель Боске. К тому же у Хулена классный подход к профессии – он всегда топит за своих и публично защищает, а не ругает их.

Каким будет идеальный состав

Кто не приедет

В трагическом списке сразу пять кандидатур:

1. Великий Икер Касильяс, который уже настолько стар, что даже не пролезет в заявку (хотя изначально его подписывал в «Порту» как раз Хулен). Тут без вопросов: Испания – совсем не Россия, которая брала на ЧМ-2002 пожилого Черчесова на должность третьего кипера. Лопетеги честен с Икером и не обеспечивает ему блат – кажется, Касильяс уже смирился, что больше не поиграет в воротах «Фурии»;

2. Педро и Сеск Фабрегас, которые проводят крайне посредственный сезон в «Челси». Им по 30: логично, что недовольные ветераны на лавке – так себе перспектива;

3. Марко Асенсио, которому не хватает практики в «Реале». Пока что юниор получает вызовы, но реально волнуется за поездку в Россию;

4. Альваро Мората, который до сих пор не нашел себя в Лондоне и уже получил от Лопетеги жирнейший намек – весенние товарняки испанцев форвард посмотрит дома по телевизору.

В чем проблемы

У испанцев сразу две грандиозных опасности.

Во-первых, в любое мгновение может сдетонировать культовый конфликт Рамоса и Пике – тогда раздевалка провоняет гнилью и все закончится примерно как у Франции в 2010-м: драками и позором.

Во-вторых, у Испании нет надежного страйкера. Мората подвис, Коста заковыривает, а не забивает (периодически у него мелькают сухие серии), Родриго из «Валенсии» не хватает опыта.

О чем вообще говорить, если Лопетеги записывает в номинальных форвардов Лукаса Васкеса из «Реала» (он в лучшем случае вингер) и на полном серьезе задумывается над камбэком Давида Вильи (36 лет, гоняет в Америке) или Арица Адуриса?

Вся надежда на полузащиту и снайперское озарение кого-то из обоймы – как в 2012-м, когда ожил Торрес, проспавший клубный сезон.

Кто еще приедет

Эдурне Гарсия, певица и девушка Давида де Хеа, которая назвала Манчестер мерзким, как ад. В России ей точно понравится – она прилетит к нам хотя бы ради лайков.

До первого миллиона в инстаграме Эдурне осталось всего лишь 60 тысяч фолловеров: их можно набрать, слегка разнообразив пейзажи в профиле.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Зависит от матча с португальцами. Либо первая строчка и гарантированный четвертьфинал, либо скрипучее второе место и вполне возможный нокаут от Уругвая. Формально испанцы входят в пул главных фаворитов вместе с Бразилией, Аргентиной, Германией и Францией, но после катастрофических ЧМ-2014 и ЧЕ-2016 летят в Россию андердогами.

Самый вероятный расклад – вылет в четвертьфинале или полуфинале. Ничего грандиозного, но и не фэйл – времена Иньесты и Хави уже прошли, а новых гениев такого масштаба нет.

Где и когда увидеть

15 июня, 21:00. Португалия – Испания. Сочи

20 июня, 21:00. Иран – Испания. Казань

25 июня, 21:00, Испания – Марокко. Калининград

Роснадзор. Какая Португалия приедет на ЧМ-2018

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