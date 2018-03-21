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Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Постригся так, чтобы все забыли о моей травме»
Феноменальная хитрость.
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о рождении легендарной прически, с которой он выиграл ЧМ-2002.
«У меня была травма ноги, о которой постоянно все говорили. Я решил побриться и оставить небольшой участок волос.
Когда я вышел на тренировку, все увидели мою плохую прическу. Всюду говорили только о моих волосах, а о травме забыли. Я смог расслабиться и сфокусироваться на футболе.
Не горжусь той прической, она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему», – цитирует Роналдо ESPN.
- Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002), лучший бомбардир ЧМ-2002 с 8 голами.
- Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч» (в 1998-м и 2002-м).
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