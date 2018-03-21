Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Постригся так, чтобы все забыли о моей травме»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о рождении легендарной прически, с которой он выиграл ЧМ-2002.

«У меня была травма ноги, о которой постоянно все говорили. Я решил побриться и оставить небольшой участок волос.

Когда я вышел на тренировку, все увидели мою плохую прическу. Всюду говорили только о моих волосах, а о травме забыли. Я смог расслабиться и сфокусироваться на футболе.

Не горжусь той прической, она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему», – цитирует Роналдо ESPN.

Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002), лучший бомбардир ЧМ-2002 с 8 голами.

Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч» (в 1998-м и 2002-м).

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