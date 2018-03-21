Getty Images

Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Постригся так, чтобы все забыли о моей травме»

Роналдо – о прическе на ЧМ-2002: «Постригся так, чтобы все забыли о моей травме»
Eurosport

1 час назад

Феноменальная хитрость.

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о рождении легендарной прически, с которой он выиграл ЧМ-2002.

«У меня была травма ноги, о которой постоянно все говорили. Я решил побриться и оставить небольшой участок волос.

Когда я вышел на тренировку, все увидели мою плохую прическу. Всюду говорили только о моих волосах, а о травме забыли. Я смог расслабиться и сфокусироваться на футболе.

Не горжусь той прической, она была довольно странной. Но это был хороший способ сменить тему», – цитирует Роналдо ESPN.

  • Роналдо – двукратный чемпион мира (1994, 2002), лучший бомбардир ЧМ-2002 с 8 голами.
  • Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч» (в 1998-м и 2002-м).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Второй хет-трик Панарина в карьере уничтожил «Рейнджерс»

03:39
Популярные видео
«Виннипег» затащил «Лос-Анджелес» в овертайм и казнил шайбой Коннора
 372 просмотров7 ч
«Тампа» Кучерова организовала камбэк со счета 0:3 и вырвала победу над «Торонто»
1 008 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться