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Глава МИД Британии: «Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936»

Глава МИД Британии: «Путин использует ЧМ-2018, как Гитлер использовал Олимпиаду-1936»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Британцы перешли к оригинальным сравнениям.

Представитель лейбористкой партии Британии Айан Остин заявил, что Владимир Путин использует ЧМ-2018 в том же ключе, в каком Адольф Гитлер использовал Олимпиаду-1936.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон это предположение поддержал:

«Я считаю, что такая характеристика того, что произойдет в Москве на чемпионате мира, справедлива. Думаю, сравнения с Олимпиадой-1936 в Берлине верны.

Мысли о том, как Путин прославится на этом событии, вызывают тошноту», – цитирует Джонсона The Guardian.

  • Британия бойкотирует ЧМ-2018 на уровне официальных лиц.
  • ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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