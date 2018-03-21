Модрич и Манджукич презентовали форму сборной Хорватии. И домашняя, и гостевая – просто огонь
В плане красоты хорваты всегда в топе.
Хорватский футбольный союз презентовал основной и запасной комплекты форм «шахматных» на ЧМ-2018.
Основная форма, представленная Лукой Модричем, украшена неповторимыми хорватскими красно-белыми клетками.
Марио Манджукич попозировал в гостевой майке – тоже в клеточку, но светло и темно-синих тонов.
- ЧМ-2018 стартует 14 июня.
- Сборная Хорватии сыграет в группе D с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).
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