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Модрич и Манджукич презентовали форму сборной Хорватии. И домашняя, и гостевая – просто огонь

Модрич и Манджукич презентовали форму сборной Хорватии. И домашняя, и гостевая – просто огонь
Eurosport

46 мин. назад

В плане красоты хорваты всегда в топе.

Хорватский футбольный союз презентовал основной и запасной комплекты форм «шахматных» на ЧМ-2018.

Основная форма, представленная Лукой Модричем, украшена неповторимыми хорватскими красно-белыми клетками.

Марио Манджукич попозировал в гостевой майке – тоже в клеточку, но светло и темно-синих тонов.

  • ЧМ-2018 стартует 14 июня.
  • Сборная Хорватии сыграет в группе D с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

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