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The Sun: сборная Англии привезет с собой продукты, чтобы избежать отравления на ЧМ-2018

The Sun: сборная Англии привезет с собой продукты, чтобы избежать отравления на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Как все запущено.

Скандал с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля очень напугал Англию.

В начале марта эксперт The Times по России Эдвард Лукас заявил, что родоначальникам футбола могут что-нибудь подмешать во время ЧМ-2018.

В сборной Англии к этим словам отнеслись крайне серьезно. В России у англичан в сопровождении появятся специальные повара, которые будут готовить для команды. Они прибудут на базу «трех львов» на неделю раньше игроков, чтобы проверить продукты на предмет возможного отравления.

Английская делегация сама привезет такие любимые футболистами продукты, как кексы, запеченную фасоль, томатный соус, шоколад, горчицу и даже чайные пакетики. Мясо, рыба, фрукты, овощи, паста, рис, вода и молоко попадают в зону риска отравления, передает The Sun.

  • Англия сыграет в группе G с Тунисом (18 июня), Панамой (24 июня) и Бельгией (28 июня).
  • Чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля.

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