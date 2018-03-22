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Месси забыл, что он не среди инопланетян и показал простым смертным мощный скример на тренировке
После ЧМ Лео улетит обратно на свою планету.
В рамках подготовки к двум товарищеским матчам Лионель Месси забил после шикарного прохода на тренировке сборной Аргентины.
Форвард «Барселоны» получил мяч в центральном круге, ушел на дриблинге от нескольких защитников и сильным ударом отправил мяч точно в нижний угол с линии штрафной.
- Сборная Аргентины сыграет товарищеские матчи против Италии и Испании 23 и 27 марта соответственно.
- У Месси 61 гол в 123 матчах за национальную команду.
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