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Месси забыл, что он не среди инопланетян и показал простым смертным мощный скример на тренировке

Месси забыл, что он не среди инопланетян и показал простым смертным мощный скример на тренировке
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

После ЧМ Лео улетит обратно на свою планету.

В рамках подготовки к двум товарищеским матчам Лионель Месси забил после шикарного прохода на тренировке сборной Аргентины.

Форвард «Барселоны» получил мяч в центральном круге, ушел на дриблинге от нескольких защитников и сильным ударом отправил мяч точно в нижний угол с линии штрафной.

  • Сборная Аргентины сыграет товарищеские матчи против Италии и Испании 23 и 27 марта соответственно.
  • У Месси 61 гол в 123 матчах за национальную команду.

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