Месси забыл, что он не среди инопланетян и показал простым смертным мощный скример на тренировке

В рамках подготовки к двум товарищеским матчам Лионель Месси забил после шикарного прохода на тренировке сборной Аргентины.

Форвард «Барселоны» получил мяч в центральном круге, ушел на дриблинге от нескольких защитников и сильным ударом отправил мяч точно в нижний угол с линии штрафной.

Сборная Аргентины сыграет товарищеские матчи против Италии и Испании 23 и 27 марта соответственно.

У Месси 61 гол в 123 матчах за национальную команду.

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