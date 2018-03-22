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Станислав Черчесов: «Допинг-офицер попил кровь, забрал мочу и уехал довольный»

Черчесов: «Допинг-офицер попил кровь, забрал мочу и уехал довольный»
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Тренер сборной России в хорошем настроении.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не нагнетать обстановку по случаю раннего приезда допинг-офицера в расположение сборной России. Проверка русской команды прошла на базе в Новогорске в 6:30 утра.

«Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. И дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам хочется вставать не в 6 утра, а в 9 – по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили, не нагнетали обстановку», – процитировал тренера Р-Спорт.

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