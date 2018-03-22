Станислав Черчесов: «Допинг-офицер попил кровь, забрал мочу и уехал довольный»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не нагнетать обстановку по случаю раннего приезда допинг-офицера в расположение сборной России. Проверка русской команды прошла на базе в Новогорске в 6:30 утра.

«Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. И дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам хочется вставать не в 6 утра, а в 9 – по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили, не нагнетали обстановку», – процитировал тренера Р-Спорт.

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией и Францией.

Встреча с «пентакампеонами» пройдет в Москве 23 марта, игра с французами состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

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