Getty Images
Станислав Черчесов: «Допинг-офицер попил кровь, забрал мочу и уехал довольный»
Тренер сборной России в хорошем настроении.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не нагнетать обстановку по случаю раннего приезда допинг-офицера в расположение сборной России. Проверка русской команды прошла на базе в Новогорске в 6:30 утра.
«Допинг-офицер был доволен, кровь попил, мочу забрал. И дай бог ему здоровья. Понятно, что игрокам хочется вставать не в 6 утра, а в 9 – по расписанию. Но хочется, чтобы эту тему не мусолили, не нагнетали обстановку», – процитировал тренера Р-Спорт.
- Сборная России сыграет товарищеские матчи с Бразилией и Францией.
- Встреча с «пентакампеонами» пройдет в Москве 23 марта, игра с французами состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
- Сделать ставку на матч России и другие игры можно здесь.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте