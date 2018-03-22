Роснадзор. Какая Бельгия приедет на ЧМ-2018

Кто будет тащить

В начале 90-х в бельгийских семьях слишком мощно оттягивались, чтобы спустя 20 лет от звездности заявки футбольной сборной слепило глаза. В 2018-м у «красных дьяволов» настолько глубокий и топовый состав, что от зависти не скрыться даже в Италии и Германии. Роберто Мартинес располагает двумя-тремя равноценными игроками на каждую позицию, но на фоне остальных выделяются двое – Эден Азар и Кевин де Брёйне.

Проще ограбить Центробанк, чем выделить среди парней главаря, поэтому наиболее верное решение – сложить их скиллы и генерировать единого сверхчеловека: связка Эден – Кевин легко зарубится за звание самой продуктивной на турнире. Правда насчет формы Азара есть сомнения: если Де Брёйне жжет по ходу всего сезона (набрал космическую стату и протащил «Сити» до вершины АПЛ и четвертьфинала ЛЧ), то форвард «Челси» в 2018-м немного окислился.

Эден Азар и Кевин де БрёйнеGetty Images

Неудачи (вылет из ЛЧ и четверки АПЛ) и неопределенность клуба с тренером сказываются на настроении Эдена, который сделал в новом году всего 7+1 в 16 матчах, но есть вероятность, что выезд в сборную вернет волшебнику магию. Если это произойдет, то Азара никто не остановит.

Во что играют

За два года товарняков и официальных матчей против карликов у Бельгии выработался инстинкт насильника. Например, по итогам отборочного турнира «дьяволы» напихали соперникам 43 мяча (в среднем 4,3 за раз) и подпустили к себе по этому показателю только Германию (тоже 43). Остальные далеко позади.

На ЧМ против топовых команд Роберто Мартинес вряд ли выберет тактику перемалывания противника малыми силами в обороне. Именно такую бельгийцы применяли против эстоний и кипров (действовали 3-4-3). Их основная атакующая мощь сконцентрирована на флангах, где властвуют быстроногие и техничные ребята (как правило, Азар и Мертенс) при поддержке острых крайних защитников.

Умение крыльев обыгрывать один в один разряжает пространство внутри штрафной и перед ней. В этот момент огонь врубают габаритный форвард (замкнуть прострел, подставить голову) и парни с прицельным ударом (любой бельгийский хав легко врежет по воротам). От головокружения и давления у соперника не остается шансов выжить.

Идеальный состав

Кто не приедет

До последнего самый большой вопрос о вызове в сборную висел над Раджой Наингголаном, но Мартинес отбросил злость и вызвал полузащитника на товарищескую игру с Саудовской Аравией (правда, до ЧМ еще три месяца, обиды могут всплыть). Появление в заявке игрока «Ромы» во многом связано с потерей Стивена Дефура: хавбек «Бёрнли» в начале февраля травмировал колено, перенес операцию и выбыл на 5-6 месяцев. Травма почти наверняка поставила крест на его участии в мундиале.

Сложности с попаданием в заявку возникнут у мегаперспективного (до недавнего времени) Аднана Янузая. У 23-летнего полузащитника с момента заключительного товарняка с Японией, который он посмотрел со скамейки, совсем не идет в «Сосьедаде». За последние три месяца Аднан несколько раз травмировался и накопил всего два гола и ассист – Мартинес в шоке, поэтому на ближайший матч Янузай отцеплен.

Вряд ли получит вызов на ЧМ в прошлом еще один постоянный сборник Кристиан Бентеке. После отъезда из «Ливерпуля» форвард осел в «Кристал Пэлас», а вместе с ним на границе со дном АПЛ. Два гола и шесть ассистов в 25 матчах сезона – слишком слабый показатель, чтобы соперничать с неудержимыми Лукаку, Мертенсом и Батшуайи.

В чем проблемы

Если на ЧМ-2014 бельгийцы приехали молодой командой, которой сделали скидку на возраст, то теперь в случае провала отмазка точно не прокатит. Прокатит другая – неопытность тренера. Высшей карьерной точкой Роберто Мартинеса перед работой с «дьяволами» был «Эвертон», с которым он на эмоциях в первый сезон заскочил на пятую строчку АПЛ, а после не поднимался выше 11-й. Провал почему-то не отпугнул Бельгийскую федерацию, которая спасла коуча от падения обратно до уровня «Уигана».

Во второй раз Мартинесу фартануло во время жеребьевки квалификации ЧМ: из группы, где главным соперником бельгийцев стали греки, игроки легко вышли бы без тренера. Теперь перед Роберто задача намного серьезнее, и не факт, что он не провалится.

Во-первых, 44-летний босс еще не выводил команду на матч с кем-то хотя бы из топ-15 рейтинга ФИФА (максимум – товарняк с Мексикой (17-е). Мартинес знает, как бить малышей, но может поплыть против серьезного соперника, с которым расстановки игроков по позициям будет недостаточно.

Роберто МартинесGetty Images

Вторая проблема Роберто – форма футболистов. Учитывая, что большая половина сборной Бельгии – игроки АПЛ, боссу придется прокачать их физику после насыщенного сезона. Парни, проведшие по 50 и более матчей рискуют подойти к турниру выхолощенными, и вот тут от Мартинеса потребуется максимальная работа. Не факт, что бельгиец, всю жизнь трудившийся в Англии и привыкший летом отдыхать, сделает все идеально.

Кто еще приедет

В Россию поддержать Томаса Вермалена и его партнеров приедет обворожительная Полли Парсонс. Британская актриса и модель за пять лет отношений родила Томасу двоих детей, которые так радуются каждому его выходу на поле в составе «Барсы». Если гражданам Соединенного Королевства не запретят посетить турнир, то горячая миссис Парсонс обязательно поджарит его с трибун.

Какое место займут, если ЧМ начнется завтра

Бельгийцы гарантированно окажутся в восьмерке сильнейших – в этом нет сомнений ни у кого, кто взглянет на их предполагаемый путь. После выхода из группы (тут без вариантов) сетка плей-офф отправит звездных «дьяволов» на перевариваемые Японию, Польшу или Колумбию (Сенегал, прости). Но в 1/4 финала у парней Мартинеса Германия или Бразилия, которые поставят под сомнение их пребывание на турнире.

Где и когда можно увидеть

18 июня, 18:00. Бельгия – Панама. Сочи, стадион «Фишт»

23 июня, 15:00. Бельгия – Тунис. Москва, стадион «Открытие Арена»

28 июня, 21:00. Англия – Бельгия. Калининград, стадион «Калининград»

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